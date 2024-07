Daft Art er et AI-drevet værktøj, der gør det muligt for brugere hurtigt og nemt at skabe albumcovers af høj kvalitet. Den bruger kurateret æstetik og giver visuelle måder at interagere med AI på for at generere så mange kunstværker som nødvendigt, indtil det ønskede udseende er opnået. Brugere kan tilpasse illustrationsteksten ved at redigere albumtitel og kunstnernavn, og den endelige illustration leveres i et højopløsningsformat med det korrekte billedformat. Derudover er brugere i stand til at forhåndsvise illustrationen på en rigtig enhed, før de beslutter sig for det endelige udseende, og det er klar til upload til alle streamingplatforme. Daft Art leverer også eksempler på covers lavet af andre kunstnere for at give brugerne en idé om, hvordan det endelige kunstværk kan se ud. Med Daft Art kan brugerne skabe et kunstværk, de vil være stolte af.

Websted: daftart.ai

