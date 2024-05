CryptoCompare er en central myndighed for klar og kortfattet information, der tilbyder uovertruffen bredde, omfang og dybde af data, der bygger bro mellem kryptoaktivet og traditionelle finansielle markeder. CryptoCompare blev grundlagt i 2014 og er en global udbyder af kryptovalutamarkedsdata, der giver institutionelle og detailinvestorer adgang til pålidelige markeds- og prisdata i realtid af høj kvalitet på 5.300+ mønter og 240.000+ valutapar. Ved at aggregere og analysere tick-data fra globalt anerkendte børser og problemfrit integrere forskellige datasæt i kryptovalutaprisen, giver CryptoCompare et omfattende, holistisk overblik over markedet. På et granulært niveau producerer vi: handelsdata for kryptovaluta, ordrebogsdata, blockchain og historiske data, sociale data, rapporter og en række kryptovalutaindekser.

