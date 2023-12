Bygget til digitale enheder fra bunden, bringer Craft glæden tilbage ved at skrive. Craft er et værktøj til at skabe smukke dokumenter og noter og dele dine tanker. Alt, hvad du opretter i Craft, kan deles med et enkelt tryk. Craft understøtter inline markdown, backlinks, kodestykker, billeder, videoer, vedhæftede PDF-filer og forhåndsvisninger af rigt link.

Websted: craft.do

