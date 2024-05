Forsikringsdata kan være et dyr. Lad os tæmme det sammen. Vi er den nemmeste måde at integrere forsikringsdata fra dine brugere på, uden at de skal forlade din egen webapp. At interagere med forsikringer på tværs af en række forskellige selskaber bør være udifferentierede tunge løft - et stykke infrastruktur som Stripe, Twilio eller AWS, der "bare fungerer" i baggrunden, mens din virksomhed fokuserer på, hvad der gør den anderledes. Vi leverer programmatiske byggeklodser for at gøre dette til en realitet, og sætter en operatørneutral API og værktøj oven i forsikringen, startende med politikadgang (tænk Plaid, men for dit forsikringsselskab) og overvågning.

Websted: covie.com

