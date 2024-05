At bringe fysiske samleobjekter til blockchain. Courtyard opbevarer fysiske samleobjekter (samlekort, sneakers, ure osv.) i sikrede hvælvinger, skaber en 3D-repræsentation af aktivet og præger det som en NFT på blockchain. Vi har indgået partnerskab med et af de største sikkerhedsfirmaer i verden for at opbevare samleobjekter. Når det fysiske samleobjekt er modtaget og tokeniseret af Courtyard, kan brugerne: - Handl deres NFT på enhver Ethereum-kompatibel markedsplads - Hold deres værdifulde samlinger som NFT'er og få forbindelse med andre samlere - Brænd deres NFT på Courtyards hjemmeside for at indløse det underliggende aktiv (Courtyard sender indløste samleobjekter i mere end 150 lande).

Websted: courtyard.io

