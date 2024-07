Council on Foreign Relations (CFR) er en uafhængig, ikke-partisk medlemsorganisation, tænketank og udgiver dedikeret til at være en ressource for sine medlemmer, embedsmænd, erhvervsledere, journalister, undervisere og studerende, borgerlige og religiøse ledere og andre interesserede borgere for at hjælpe dem med bedre at forstå verden og de udenrigspolitiske valg, som USA og andre lande står over for. CFR blev grundlagt i 1921 og indtager ingen institutionelle holdninger til politiske spørgsmål.

Websted: cfr.org

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Council on Foreign Relations. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.