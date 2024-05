CordStudio er en online forhandler, der tilbyder vintage-inspireret trykt tøj, premium lædervarer og tilbehør. Nogle af de vigtigste punkter om virksomheden: CordStudio blev grundlagt i 2024 og har hovedkontor i Indien. De tilbyder en bred vifte af produkter til både kvinder og mænd, herunder kjoler, toppe, underdele, co-ords, jumpsuits, tasker, tegnebøger og bælter. Tøjet og tilbehøret er designet internt og har en blanding af vintage-inspirerede print og moderne silhuetter. CordStudio har flere fysiske detailhandelssteder i Indien, herunder i Gurgaon, Hyderabad, Mumbai og New Delhi. De tilbyder verdensomspændende forsendelse og har en 10% rabatkode tilgængelig for førstegangskunder. CordStudio ser ud til at være et modemærke, der fokuserer på at levere stilfuldt tøj og tilbehør af høj kvalitet med en vintage-æstetik. Deres online og fysiske detailtilstedeværelse giver dem mulighed for at nå ud til kunder globalt.

Websted: cordstudio.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cord. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.