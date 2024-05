Cord er et værktøjssæt til at tilføje omfattende samarbejdsfunktioner som chat, kommentarer og meddelelser til digitale produkter og applikationer. Det er designet til at hjælpe udviklere, designere og produktteams med hurtigt og nemt at inkorporere kraftfulde samarbejdsmuligheder i deres software. Nøglepunkter om ledning: * Komplet SDK for Collaboration: Cord giver et komplet softwareudviklingskit (SDK) med forudbyggede UI-komponenter, API'er og integrationer for at tilføje samarbejdsfunktioner som chat, tilstedeværelsesindikatorer, trådede kommentarer og notifikationer i realtid. * Kan tilpasses og fleksibelt: Cords UI-komponenter kan tilpasses i vid udstrækning ved hjælp af CSS for at matche udseendet og følelsen af ​​værtsapplikationen. API'erne giver også mulighed for at bygge meget skræddersyede samarbejdsoplevelser. * Native User Experience: Cord sigter mod at give en samarbejdsoplevelse, der føles indfødt og problemfri i værtsapplikationen, snarere end en ekstern eller påboltet løsning. * Sikker og skalerbar: Cords infrastruktur er designet med sikkerhed og skalerbarhed i tankerne, med funktioner som SOC 2-certificering for at opfylde virksomhedens krav. * Use Cases på tværs af brancher: Cord kan anvendes til en bred vifte af use cases, fra tilføjelse af kommentarer til business intelligence-værktøjer, til at erstatte kundesupportchat, til at integrere AI-assistenter i dokumentredigerere. * Hurtig implementering: Cord er designet til at få samarbejdsfunktioner op at køre hurtigt med open source demo-apps og en "hurtig start"-guide, der hjælper udviklere med at komme i gang på få minutter. Cord sigter efter at være et omfattende værktøjssæt, der sætter produktteams i stand til hurtigt at indbygge skræddersyede samarbejdsoplevelser af høj kvalitet i deres applikationer.

Websted: cord.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Cord. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.