Copia forbinder nonprofitorganisationer med donationer fra lokale virksomheder. Vi spilder 3 gange mere mad, end der er sultne munde at mætte. Det er ikke mangel på mad, der er problemet, men snarere en ineffektiv distribution af den mad. Sult er ikke et knaphedsproblem; det er et logistikproblem. For første gang nogensinde kan vi effektivt donere tilberedt og letfordærvelig mad til dem, der har brug for det, når vi har mest brug for det. Copia er en for-profit virksomhed, der har bygget teknologi, der gør det muligt for virksomheder (f.eks. fødevareadministrationsvirksomheder som Compass Group, virksomheders cafeterier, universiteter, hospitaler, købmænd, cateringfirmaer osv.) nemt at anmode om afhentning af deres overskydende mad, få det matchet, og sikkert leveret til nonprofitorganisationer i nød. Med Copia kan partnervirksomheder problemfrit få adgang til betydelige skattebesparelser, dramatisk reducere madspild gennem data og analyser om overskud og fjerne CO2 fra atmosfæren, alt imens de nærer deres samfund.

Websted: gocopia.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Copia Donors. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.