Produktopdagelsesplatformen, der driver attraktive produktopdagelsesøjeblikke i hver kanal på tværs af hele shopperrejsen – fra Søg og gennemse til anbefalinger og guidet salg. Bygget på den nyeste AI/ML-søgeteknologi lærer Constructor's Native Commerce Core af enhver kundeinteraktion, optimerer i forhold til dine prioriterede e-handelsmålinger og giver merchandising-teams kontrol og indsigt til at skabe uovertrufne forretningsresultater. Den hemmelige sauce? Hvor andre løsninger starter med open source søgeordsmatchningsmotorer og bolt AI på toppen, er vi den eneste produktopdagelsesløsning med en proprietær, indbygget kerne, der er specielt bygget til e-handel. Constructors avancerede algoritmer, transformatorer og store sprogmodeller arbejder alle sammen om at levere real-time, personaliserede oplevelser, der afkoder komplekse mønstre og forstår brugerens hensigt. Det er grunden til, at vi aldrig har tabt en A/B-test, når det kommer til at drive forretningsmålinger, der betyder noget, såsom omsætning, konverteringsrate og overskudsgrad. Vores kunders succeser taler for sig selv: Grove Collaborative opnåede et 20,07X ROI, og Bonobos oplevede en stigning på 9 % i søgeomsætning i forhold til ældre værktøjer. Men tag ikke vores ord for det. Få os til at bevise din succes, allerede inden du underskriver en kontrakt. Test Constructor på dine websteder eller apps med vores Proof Schedule, en 4-ugers vurdering af indtægtsmuligheder ved hjælp af dit rigtige katalog og din rigtige trafik. Gratis.

