ConnectPay er en af ​​de hurtigst voksende elektroniske pengeinstitutioner (EMI) i Litauen – det førende fintech-hub på det europæiske kontinent – ​​der leverer banktjenester til internetbaserede virksomheder. Ved at tilbyde en One Stop Shop-løsning til alle betalingsfaciliteter under ét tag, giver ConnectPay en smidig onboarding- og boutique-bankoplevelse. ConnectPays hovedaktivitet og fokus er bankbetalingstjenester til erhvervskunder og institutionelle kunder: - Betalinger: Eurozone (øjeblikkelig) & grænseoverskridende - Konti: Business & Segregated - API'er: Online Banking & Merchant - Accepter betalinger: Bank- og kortbetalinger (NL) , FI & DE) - Virksomhedskort - BaaS (Banking as a Service) ConnectPay er licenseret og reguleret af Bank of Litauen og er underlagt den europæiske centralbanks lovgivningsmæssige rammer.

Websted: connectpay.com

