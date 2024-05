Conclude hjælper virksomheder med at booste samarbejdet og strømline arbejdsgange. Brug Conclude Link til at forbinde Slack og Microsoft Teams til tovejs chat, eller brug Conclude Workflows til at administrere supportbilletter, problemer, hændelser og mere i Slack. 👉 Afslut link: forbind Slack og Microsoft Teams for at forbedre samarbejdet på tværs af teams. Med tovejssynkronisering kan teams arbejde fra deres foretrukne meddelelsesplatform. Del og synkroniser filer, rediger og slet beskeder, @omtal kolleger, oversæt automatisk samtaler på op til 60 sprog og mere. ✓ Send og modtag beskeder ✓ Rediger og slet beskeder ✓ Beskeder med tråde ✓ @omtaler dine kollegaer ✓ Oversættelse på 60 sprog ✓ Emojis (i tekst) ✓ Rich text-formatering ✓ Fildeling og synkronisering – Personens status (kommer snart) – Synkroniserede reaktioner snart) 👉 Afslut arbejdsgange: bring din helpdesk ind i Slack. Administrer supportbilletter, problemer og hændelser. Brug AI-drevne integrationer til at opsummere og automatisk åbne billetter med en menu, der understøtter oversættelse på 60 sprog. Hver ny aktivitet åbner en dedikeret Slack-kanal, så kommunikationen er struktureret og fokuseret. Når den er afsluttet, arkiveres kanalen, men forbliver permanent optaget i Dashboardet. Teams kan også finde vigtige MTTx-metrics på fanen Indsigt. Dette produkt integreres med Jira. Efter installation af Conclude i dit Slack-arbejdsområde: ✓ Installer workflow-appen på din foretrukne kanal (f.eks. #support) ✓ Start appen og opret en ny aktivitet (billet, problem eller hændelse) ✓ Tilføj nogle detaljer, indstil sværhedsgraden (valgfrit) , og tildel en ejer ✓ Inviter teams eller personer til at se den dedikerede aktivitetskanal ✓ Kommuniker opdateringer til forskellige interessenter ✓ Afslut hændelsen; oplysninger arkiveres, men opbevares i Dashboardet

Websted: conclude.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Conclude. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.