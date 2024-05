Compt er den #1 perk stipend software, der kan tilpasses fuldt ud til din virksomheds behov, 100 % IRS-kompatibel og i stand til at støtte globale teams. Med Compt kan du nemt tilbyde færdiglavede og tilpassede frynsegoder, der glæder dine medarbejdere uden den administrative byrde, det typisk tager at administrere et medarbejderfrynsegoder eller stipendieprogram. Vælg mellem 25 hovedkategorier af udgifter (f.eks. sundhed og velvære, læring og udvikling, måltid, mobiltelefon), og inviter dine medarbejdere til at bruge deres midler, mens vores software styrer resten. Compt holder dine medarbejdere regelmæssigt opdateret om deres balance og brugsoplysninger, opretholder fuld skattelovgivning og sikrer, at dit HR-team har en central og brugervenlig platform til at administrere frynsegoder, der er inkluderende og fleksible i forhold til din virksomheds unikke behov. Ud over frynsegoder og spotbonusmuligheder tilbyder Compt et værktøj til udgiftsstyring. Medarbejdere kan indsende udgifter og vedhæfte al nødvendig dokumentation i samme platform, hvilket gør det til en virkelig omfattende medarbejdergodtgørelsesløsning. Compt blev grundlagt i januar 2018 og har hovedkontor i Boston, MA. Lær mere på www.compt.io.

