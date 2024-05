CoinPayments er den første og førende kryptobetalingsprocessor på verdensplan. Med over 1 million brugere og mere end 120.000 registrerede handlende i over 190 lande er CoinPayments blevet et af de mest udbredte multi-krypto betalingssystemer, der er tilgængelige online. Siden 2013 har vi udviklet en komplet kryptobetalingsgateway, der giver handlende mulighed for at acceptere over 100 kryptovalutaer og holde over 2.000+ altcoins, alt sammen på en enkelt platform. CoinPayments er meget mere end en Bitcoin betalingsprocessor. Det er en komplet kryptobetalingsgateway med innovative løsninger som: * Point of Sale interface * Krypto-fakturabygger * Multi-signatur tegnebøger * Langtidsopbevaringsbokse * Mobil & desktop support * Branche-lavt transaktionsgebyr (0,5 %) Blandt de funktioner, der er tilgængelige i CoinPayments, er der også et konverteringsværktøj, der gør det muligt at konvertere kryptovalutaer hurtigt og effektivt.

Websted: coinpayments.net

