CoinJournal er en global cryptocurrency-udgiver og sammenligningsplatform, der udgiver kryptonyhedsindhold og anmeldelser på 21 sprog for et årligt publikum på 2,8 millioner. CoinJournal er kendt for at producere upartisk indhold af høj kvalitet på kryptovalutaer, ICO'er, DeFi og blockchain-teknologier med sin nyhedsdækning, forskning og analyse citeret af globale medier som New York Times, Business Insider, Forbes, Bloomberg, Entrepreneur.com og Techcrunch.

Websted: coinjournal.net

