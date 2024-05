China Minsheng Bank er en national kommerciel bank med hovedkontor i Beijing. Det leverer en bred vifte af finansielle tjenester til individuelle kunder, små- og mikrovirksomhedskunder, erhvervskunder og industrikunder, der dækker forskellige områder såsom bankkort, økonomistyring, lån, grænseoverskridende finansiering og onlinefinansiering. Minsheng Bank udgav sin årsrapport og ESG-særrapport (miljø, social og ledelse) i 2023, der viser bankens driftsbetingelser og opfyldelse af sociale ansvar. For nylig har China Minsheng Bank modtaget mange hædersbevisninger og anerkendelser, herunder at få lov til at oprette en filial i London og modtage fremragende resultater i præstationsvurderingen af ​​udpeget assistance fra centrale enheder. Minsheng Bank udfører aktivt grønne finans- og teknologifinansieringsvirksomheder, såsom etablering af en "grøn finansieringsbygning" og lancering af CO2-emissionsreduktionslån, som afspejler bankens miljømæssige og sociale ansvar. Minsheng Bank forsyner kunder med multi-kanal-tjenester, herunder mobilbank, WeChat-bank, telefonbank osv., for at give kunderne praktiske finansielle tjenester.

Websted: cmbc.com.cn

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med 中国民生银行. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.