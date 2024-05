Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Clue gør det nemt at forblive synkroniseret med din krop og spore din menstruation, fertilitet og cyklusrelaterede oplevelser præcist og ubesværet. Uanset om du forsøger at blive gravid, spore cyklusrelaterede oplevelser eller navigere i ændringerne af perimenopause, har Clue dig dækket. Støttet af videnskab og grundlagt og ledet af kvinder, er Clue betroet af millioner af mennesker verden over. Takket være vores hovedkvarter i Berlin er dine data med Clue beskyttet af nogle af de strengeste love om databeskyttelse i verden (GDPR). Dine helbredsdata vil aldrig blive solgt eller videregivet. Uanset hvor du bor.

Websted: helloclue.com

