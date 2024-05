CloudLinux tilbyder et specialiseret operativsystem designet til at forbedre sikkerheden, stabiliteten og ydeevnen af ​​Linux-baserede webhostingmiljøer. Det inkluderer produkter som CloudLinux OS Shared, som isolerer hver lejer på en delt server for at forbedre sikkerheden og ressourceallokeringen, og CloudLinux OS Solo, der er skræddersyet til enkeltbrugerkonti. CloudLinux leverer også værktøjer til automatiseret WordPress-optimering og udvidet livscyklussupport til CentOS.

Websted: cloudlinux.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med CloudLinux. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.