Cloozo er en platform, der giver brugerne mulighed for nemt at oprette og tilpasse deres egne ChatGPT-drevne chatbots til deres websteder. Nogle nøglefunktioner i Cloozo inkluderer: * Intelligente chatbots: Brugere kan oprette chatbots, der kan surfe på internettet eller bruge brugerdefinerede datasæt til at tale med besøgende på webstedet. * Drevet af din vidensbase: Chatbots kan trænes ved hjælp af information fra brugerens egen hjemmeside eller et sæt dokumenter, så de kan tale virksomhedens sprog. * Beyond Customization: Cloozo tilbyder en bred vifte af visuelle muligheder for at gøre hver chatbot visuelt distinkt og tilpasset dens specifikke identitet. * Bygget til bureauer: Cloozo er designet til små og mellemstore virksomheder såvel som bureauer, der ønsker at tilbyde chatbot-tjenester til deres kunder. * Individuelle OpenAI-nøgler: Hver chatbot kan have sine egne OpenAI- og Pinecone-nøgler, hvilket giver mulighed for optimal hastighed, ydeevne og sikkerhed. * Muligheder for indtægtsgenerering: Cloozo giver bureauer mulighed for at generere højere overskud ved at sælge tilpassede chatbots til deres kunder.

Websted: cloozo.com

