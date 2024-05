Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Samme investering, bedre resultater med Cliengo! Spar tid og generer mere salg ved at automatisere samtaler på web-, WhatsApp- og sociale netværkskanaler med Cliengo. Hvad kan man forvente af Cliengo? * Chatbots med beslutningstræer i alle dine kontaktkanaler: Web, WhatsApp, Facebook, Instagram. * Tagging og vurdering af hver kontakt på vores platform. * Automatisk tildeling til en agent, afhængigt af typen af ​​kontakt. * Genaktivering og sporing af kandidater med udgående WhatsApp-beskeder. * Generering af lignende målgrupper med dine bedste kontakter. Design den samtale-chatbot, der passer bedst til din virksomhed: Fra simple samtaletræer til de mest avancerede. Tilføj Cliengo til din marketing- og salgsstrategi for at automatisere og centralisere alle dine kanaler ét sted. Cliengo-platformen vil hjælpe dig: * Fang dine kontakters data. * Profil kontakter. * Bedøm kontakter. * Optimer kampagner. * Send udgående beskeder på WhatsApp. * Give real-time support. Og mere!

