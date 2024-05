Circula er en udgiftsplatform for alle betalinger udført af medarbejdere: rejseudgifter, kreditkort og personalegoder. Vores mission er at forenkle økonomi og lønadministration, samtidig med at vi sikrer overholdelse gennem smarte automatiseringer – så medarbejderne kan gøre deres bedste job. Med Circula ✔️ Sparer du op til 80 % tid i regnskabet og bliver en produktiv forretningspartner i din organisation ✔️ Reducerer overholdelsesrisici og sikrer sikre og revisionssikre processer *Kortene udstedes af Transact Payments Malta Limited i henhold til licens fra Visa Europe Limited . Transact Payments Malta Limited er behørigt autoriseret og reguleret af Malta Financial Services Authority som en finansiel institution i henhold til Financial Institution Act 1994. Registreringsnummer C 91879.

