Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Choice er en alt-i-én løsning til kommunikation mellem restauranter og deres gæster: QR-betalinger, bordbestilling, digitale menuer, takeaway leveringsweb, bordreservationer og gæste-CRM. Vi stræber efter at blive det vigtigste værktøj for restauranter til kommunikation med deres gæster i og uden for restauranten. - i 25+ lande - 12500 + virksomheder registreret - 85 + millioner QR-scanninger - Mere end 1,5 millioner ordrer - 20+ millioner visninger om året - $ 25+ millioner omsætning af vores kunder om året

Websted: choiceqr.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Choice QR. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.