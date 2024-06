Hos Checkbook har vi bygget en måde for virksomheder og enkeltpersoner til at sende og modtage digitale checks med nogle få enkle klik. Checkbook.io løser push-betalinger ved at give en problemfri oplevelse for både afsender og modtager. Det kræver ingen onboarding af modtagere og giver dem mulighed for at vælge en betalingsmetode til at modtage penge, uanset om det er øjeblikkelig betaling, direkte indbetaling eller en check, der kan udskrives. Det enkle flow har hjulpet vores virksomheder med at nå 99 % i digital konvertering, hvilket drastisk har reduceret omkostningerne og støtten til forældede papirchecks.

