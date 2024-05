Chatgen.ai

Chatgen er en hybrid bot-chatplatform med brugerdefinerede bots. Med Chatgen kan du automatisk konvertere anonyme besøgende på webstedet til kvalificerede kundeemner og også booke flere møder 24/7" ChatGen har bygget en Machine Learning (ML)-støttet motor, der gør det muligt for virksomheder at have chatbots, der kan tale med brugere. Disse chatbots hjælper virksomheder på tværs af funktioner: Markedsføring: Fra basale chatbots, samtalelandingssider til at generere leads og samtaleannoncer for at optimere CTR til indlejrede bots, der optimerer Click to Action Chatgen bruges primært til at maksimere din lead capture ikke kun på hjemmesiden, men også på steder hvor din Besøgende besøger dit brand Support: Chatbots, der bruger AI til at opbygge automatiske svar på almindelige kundeforespørgsler, hvilket frigør supportpersonalet til at håndtere mere presserende kundesupportudfordringer. Produktopdagelse: Chatbots, der gør produktopdagelse let for onlineshoppere og opbygning af loyalitet for e-handelsvirksomheder.

