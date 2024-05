Serverløs GPU-infrastruktur til AI. Kør maskinlæringsmodeller i skyen skalerbart og effektivt. Betal kun for det du bruger. Cerebrium er en platform til at implementere maskinlæringsmodeller til serverløse GPU'er med koldstarttider på under 5 sekunder. Kunder oplever typisk 40 % i omkostningsbesparelser sammenlignet med at bruge traditionelle cloud-udbydere og kan skalere modeller til mere end 10.000 anmodninger i minuttet med minimale tekniske omkostninger. Du skal blot skrive din kode i Python og Cerebrium tager sig af al infrastruktur og skalering. Cerebrium bliver brugt af virksomheder og ingeniører fra Twilio, Rudderstack, Matterport og mange flere.

