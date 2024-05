Bushel Farm (tidligere FarmLogs) giver landmænd både et jordnært og stort billede af deres bedrifts driftsmæssige og økonomiske resultater. I modsætning til flere regneark eller rodede notesbøger organiserer og centraliserer Bushel Farm en række gårdregistreringer - markkort, nedbør og satellitbilleder, spejdernotater, udstyr, aktiviteter og input, kornsalg og opgørelser, jordaftaler, arbejdsordrer og mere. Kraftig automatisering i værktøjet forvandler bedriftsregistre til værdifuld indsigt, som landmænd kan bruge til at planlægge og træffe beslutninger på egen hånd eller dele med deres kornkøbere, agronomer, bankfolk, forsikringsudbydere og andre betroede landbrugspartnere. Indsigt omfatter: produktionsomkostninger; markedsføringsposition; rentabilitet af kornsalg; og fortjeneste og tab på gård-, afgrøde- og markniveau. Integrationer med John Deere® Operations Center og Climate FieldView® reducerer byrden ved manuel indtastning for landmænd, hvilket muliggør problemfri import af markaktiviteter og inputdata. Landmænd har også mulighed for at dele markgrænse-shapefiler og markaktivitetsregistre fra Bushel Farm, elektronisk i stedet for manuelt, til bæredygtighedsprogrammer. Bushels kontrolelementer til datatilladelser er indbygget i platformen for kun at sikre databeskyttelse og deling, når det er korrekt godkendt af Bushel Farm-brugere.

