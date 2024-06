En cloud-baseret udsnits- og kontrolsoftware med et integreret blokkodningsmiljø, grundlæggende modelleringsfunktioner som cookie cutter-generator og litofangenerator og en strømlinet arbejdsgang. Det har smarte funktioner som et automatiseret reparationsværktøj til ødelagte filer, et opdelingsværktøj til at opdele store modeller i printbare stykker (med autogenererede stik), en detaljeret g-kodefremviser, live videokamerafeedback og jobkø. Den bruger maskinlæring til at give vejledning om 'printbarheden' af hver model. Arbejdsgangen er meget enkel og nem at lære, men den har stadig mulighed for detaljeret indstillingskontrol. Det giver meget gode, ensartede printresultater og fungerer med de fleste FFF-printere og nogle SLA. Den er perfekt til hjemme-, uddannelses- eller virksomhedsbrug med flåde- og gruppestyringsværktøjer og mulighed for fuldstændig fjern- eller desktopforbindelse. Konfigurer din printer én gang, kør og overvåg den derefter eksternt fra Android-appen eller i en hvilken som helst browser.

Websted: buildbee.com

