Broadvoice Cloud PBX

Broadvoice forenkler kommunikation for små og mellemstore virksomheder (SMB'er) ved at kombinere kraftfulde cloud PBX, UC og samarbejdsfunktioner med virtuelt callcenter i én prisvindende Unified Communications as a Service (UCaaS) platform, der leverer funktioner i virksomhedsklasse til overkommelige priser. Platformen er forbundet til Broadvoices sikre, redundante netværk og hostinginfrastruktur, hvilket gør det muligt for SMB'er at oprette forbindelse til kunder sikkert når som helst, hvor som helst og med enhver enhed. Broadvoice er rangeret i Deloitte Technology Fast 500 og Inc. 500 hurtigst voksende private virksomheder i Amerika.

Websted: broadvoice.com

