Alternativer - Bridgit

VisiLean

visilean.com

Det har aldrig været nemmere at forbedre teamsamarbejde og ydeevne. VisiLean, udviklet på Last Planner® System, giver dig mulighed for at samarbejde med dine teams på stedet for at definere realistiske planer. Med dedikeret BIM-integration og mobilapp-understøttelse giver det dig realtidsvisualiseri...