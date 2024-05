Vi er en komplet betalingsplatform! Vi tilbyder flere værktøjer og løsninger til vores kunder, så de kan sælge deres fysiske produkter og infoprodukter på en sikker, hurtig og meget mere rentabel måde! På mindre end 6 år har vi allerede opnået vores position blandt de største og bedste virksomheder i Brasilien og betragtes af Great Place To Work som et fremragende sted at arbejde. Du kan være sikker på én ting: med vores hjælp bliver det meget nemmere at vokse på det digitale marked! Vi er intenst dedikerede til at udvikle os og følge med i teknologiske ændringer på markedet. Derfor bruger vi effektive servere forberedt til at behandle alle data med hastighed og sikkerhed, hvilket giver bekvemmelighed til alle kunder. Enhver, der kender Braip, ved, at vi er klar til at yde support og viden til skabere, tilknyttede virksomheder og kunder, der bruger platformen til at promovere, annoncere eller købe produkter. Dette skyldes, at vores team består af fagfolk, der prioriterer balancen mellem humaniseret og selvhævdende service! Vores arbejdsmiljø er deltagende og samarbejder i processen med personlig og faglig udvikling af Braip-teamet. Alt dette fordi vi ved, at det er meget vigtigt at fokusere på det kollektive, men at respektere og give plads til hver enkelt persons individualitet er essentielt for at opnå et pluralistisk og effektivt resultat!

Websted: braip.com

