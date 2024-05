Botmaker er den mest avancerede samtaleplatform, der giver dig mulighed for at give smarte og hurtige svar til dine kunder i alle digitale kanaler. Byg digitale oplevelser med hybridbots og live-agenter. Udvid din virksomhed med automatiserede løsninger til chathandel, kundeservice og helpdesk-drift. Gennem kunstig intelligens og maskinlæring giver platformen dig mulighed for at forstå og forudse dine kunders behov og ønsker. Vi er WhatsApp-løsningsudbydere og Messenger-partnere.

Websted: botmaker.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Botmaker. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.