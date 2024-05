Bodas.net er et omfattende bryllupsplanlægningswebsted, der giver værktøjer og ressourcer til at hjælpe par med at organisere deres bryllup, herunder en eventplanlægger, gæstelistemanager, siddepladsdiagram og sælgeroversigt. Bodas.net dækker forskellige aspekter af bryllupsplanlægning, såsom at finde bryllupssteder, booke leverandører (fotografer, cateringfirmaer, musikere osv.), gennemse brudekjoler og påklædning, planlægning af ceremonien og receptionen og meget mere. Det har også en fællesskabsfunktion, hvor par kan deltage i temadiskussionsgrupper, dele billeder og historier og holde sig opdateret om de seneste bryllupstrends og inspiration. Bodas.net tilbyder en gratis bryllupswebstedsbygger for at hjælpe par med at oprette et tilpasset websted for at dele detaljer med gæster. Bodas.net ser ud til at henvende sig til par i Spanien med mange lokale leverandører og spillesteder.

Websted: bodas.net

