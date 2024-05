Bmatched er en AI-drevet market Intelligence SaaS. Vi giver detaljeret markedsindsigt, især inden for smykker og mode. Vores platform udnytter Artificial Intelligence-modeller til at tilbyde markedsindsigt i realtid, hvilket gør det muligt for brands at træffe strategiske, datadrevne beslutninger. Bmatched hjælper detailhandlere med at definere deres pris-, sortiments- og salgsfremmende strategier ved at forstå markedspositionering og identificere nye muligheder og tendenser.

Websted: bmatched.ai

