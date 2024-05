BluBil kan bruge til kontrol af udgifter og kvitteringer i personlige, familiemæssige og virksomhedsmæssige formål. Det er muligt at oprette et ubegrænset antal grupper, som vil styre pengestrømmen i en familie, i virksomheden, mellem venner, under en fælles rejse og til andre formål. Det er nemt at oprette en gruppe og tilføje sine medarbejdere, som modtager en godtgørelse, har rejseudgifter, underholdningsudgifter. Nu er pengestrømmen klar. Overvåg enkelt og hurtigt. Tilføj forbrug og indkomst ganske enkelt, dine medarbejdere vil ikke "glemme" at rette dem på grund af vanskeligheden ved grænsefladen. Fastsæt de ordinære medarbejderes og afdelingslederes individuelle rettigheder. Uddeleger myndighed, men bevar fuld tillid til kontrollen med, hvad der sker. Cash flow af Group vil være fuldt ud foran dine øjne, men kun hvis du har tilstrækkelige rettigheder. Hold styr på bevægelsen af ​​penge mellem medarbejdere.

Websted: blubil.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med BluBil. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.