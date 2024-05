Bindy Retail Execution Software hjælper detail- og hotelbrands med at udføre standarder og programmer til tiden, fuldt ud, på alle steder. Øg ydeevnen med tilpassede tjeklister, fotos og signaturer og en korrigerende workflow med lukket sløjfe. Hurtigere webstedsudførelse: Byg tilpassede formularer til udrulning af kampagner, tjek brandstandarder eller driftsprocedurer. Øg produktiviteten: Strømlin din inspektionsarbejdsgang ved at eliminere papirformularer, Excel og forsinkelser. Løs problemer: Implementer brandstandarder og identificer proaktivt kvalitetsproblemer. Tildel korrigerende handlinger til løsning. Byg formularer, der kan tilpasses: Opret og konfigurer flersprogede tjeklister online, klon dem eller upload nemt fra Excel. Valgfri granulær scoring efter inspektion, sektion og tag. Formspecifikke arbejdsgange til synlighed, notifikationer og godkendelse. Se nærmere på hovedårsagen: Betingede spørgsmål og et udvalg af spørgsmålstyper for at hjælpe dig med at se nærmere på og identificere grundlæggende årsager. Få alle med om bord: Udstyr felthold og websteder med en intuitiv platform, de gerne vil bruge. Interaktivt kort, samarbejdskalender og inspektionsplanlægning til at hjælpe felthold. Illustrer dine standarder: Fjern gætværk ved at vedhæfte bedste praksis-fotos, planogrammer og dokumenter direkte til dine formularer til dine felthold. Stol på, men bekræft: Inspektioner omfatter GPS-koordinater, datostempler og underskrifter. Detaljeret historik inkluderer inspektionstidslinje, ændringer og brugerinteraktioner. Indstil tilladelser: Indbygget felthierarki og webstedstilknytninger lader dig vælge, hvem der kan starte inspektioner og se følsomme oplysninger. Opret intelligente inspektioner: Tilpas hver tjekliste, sektion og individuelle spørgsmål med sit eget effektive datointerval, point, bedste praksis-foto og begrænsninger. Automatiser korrigerende handlinger: Tildel korrigerende handlinger på stedet, herunder forfaldsdatoer og fotos for at illustrere manglende overholdelse. Medtag anbefalinger til at håndhæve standarddriftsprocedurer. Strømline opfølgning: Automatiser meddelelser om inspektion, opgave og korrigerende handlinger. Generer tilpassede rapporter med nogle få klik for at identificere stærkt effektive websteder og muligheder for forbedringer. Del billeder: Tag og upload billeder og del noter. Vedhæft billeder til inspektioner, opgaver og korrigerende handlinger. Et billede siger mere end tusind ord. Realtidsdata: Teams kan øjeblikkeligt få adgang til resultater, spore og verificere problemløsning. Kør samlede og råfiltrerede rapporter. Automatiser dataeksport med API'en og integrer med dit datavarehus. Udfør din vej til succes. Til tiden, fuldt ud, alle steder.

Websted: bindy.com

