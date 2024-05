Bento for Business

Bento er en kortbaseret platform til administration af udgifter til SMB'er, der giver driftskontrol, synlighed og indsigt i virksomhedens udgifter. Bentos finansielle driftsplatform gør det muligt for virksomheder at udstede fysiske og virtuelle betalingsoplysninger til mennesker og systemer uden at indføre risiko, samtidig med at det giver virksomheder hidtil uset kontrol og synlighed over deres B2B-udgifter og virksomhedens udgifter. Åbne API'er og White Label-partnerskaber udvider disse kontrol- og administrationsfordele til at automatisere betalinger langt ud over udgifterne alene. Vores mission er at give virksomheder en kraftfuld finansiel driftsplatform, så de kan fremme deres vision, styrke deres medarbejdere og skabe værdi for deres kunder.

