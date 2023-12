Behance (stiliseret som Bēhance) er en social medieplatform ejet af Adobe, som hævder "at fremvise og opdage kreativt arbejde". Virksomheder som LinkedIn, AIGA, Adweek og Cooper-Hewitt, National Design Museum og skoler som Art Center College of Design, Rhode Island School of Design (RISD), School of Visual Arts (SVA), Savannah College of Art and Design (SCAD) og Maryland Institute College of Art (MICA) har brugt deres tjenester. I juli 2018 havde Behance over 10 millioner medlemmer.

Websted: behance.net

