Vi underviser i UX/UI-design og hjælper derefter folk med at få gode jobs. Avocademy blev født ud fra et behov for mere forskelligartede designere. Nuværende designprogrammer er dyre og ikke tilgængelige. Vi gør det tilgængeligt for alle at bryde ind i feltet og skifte karriere. Vores studerende er 75 % kvinder, 65 % BIPOC og 33 % LGBTQ+.

Websted: avocademy.com

