AutoHub-vurdering gør det både nemmere og mere effektivt at vurdere kundeindbytte hos forhandleren. AutoHub-vurdering er designet til at blive brugt af forhandlerens medarbejdere med AutoHub bluetooth OBD II-læseren. Lad os øge dit indbyttespil. Vi byggede den ultimative widget til forhandlere for at få flere indbytte-leads fra deres hjemmeside. Vi skabte en revolutionerende procesdrevet app til vurdering i butikken.

Websted: autohub.io

