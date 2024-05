Atom tilbyder en AI-drevet WhatsApp-chatbot-løsning til at hjælpe virksomheder med at generere mere kvalificerede kundeemner, skabe mere intelligente chatbots, måle resultater og integrere med CRM'er. Nøglefunktioner omfatter: * 24/7 intelligent virtuel assistent til at besvare kundeforespørgsler * Mulighed for at nå op til 98% af kunderne gennem WhatsApp-udsendelseskampagner * Automatiserede arbejdsgange til at filtrere interesserede kundeemner og fokusere salgsteamet på at lukke aftaler * WhatsApp multi-agent integration for at give fuld synlighed af kundesamtaler Løsningen integreres med HubSpot, hvilket giver virksomheder mulighed for at synkronisere WhatsApp-kontakter til deres CRM og skabe automatiserede arbejdsgange ved hjælp af AI-chatbots. Atom tilbyder en personlig rådgiver og et team af AI i WhatsApp-eksperter til at guide virksomheder gennem integrationsprocessen og positionere sig selv som en "nøglefærdig" løsning på markedet. Casestudier fremhæver, hvordan kunder har oplevet væsentlige forbedringer, såsom at øge salget fra 200 til over 3.000 om måneden, tredoble digitale salgskonverteringsrater og booke over 5.000 bekræftede aftaler på 2,5 måneder. Virksomheden har været omtalt i publikationer som CIO Peru, Forbes og Estrategia & Negocios, hvilket fremhæver deres vækst og anerkendelse på markedet. Virksomheder inviteres til at tale med en Atom-rådgiver for at lære mere og prøve platformen selv.

