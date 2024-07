ARTnews, etableret i 1902, er det ældste og mest udbredte kunstmagasin i verden, der fungerer som en vital kilde til nyheder på den globale kunstscene. Magasinet dækker et bredt spektrum af emner, fra gammel kunst til nutidige tendenser, og dets læserskare spænder over 124 lande, herunder samlere, forhandlere, historikere, kunstnere og museumsprofessionelle. Redaktionen ledes af Sarah Douglas, chefredaktør, og Erica Lubow Necarsulmer, udgiver. ARTnews er kendt for sine dybdegående funktioner, breaking news og den prestigefyldte årlige liste over Top 200 Samlere.

