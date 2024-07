Artforum, etableret i 1962, er en banebrydende publikation i den moderne kunstverden, anerkendt for sin indflydelsesrige rolle i udformningen af ​​kunstkritik og -diskurs. Grundlagt af John P. Irwin, Jr., flyttede Artforum hurtigt fra Californien til New York i 1967, hvor det fortsat er en hjørnesten i kunstsamfundet. Magasinet er kendt for sine strenge kritiske essays og har været afgørende for at sætte fokus på kunstnere, der definerer forskellige kunstepoker. Det nuværende redaktionsteam omfatter udgiver Danielle McConnell og Associate Publisher Kate Koza, mens Tina Rivers Ryan for nylig tiltrådte rollen som chefredaktør i marts 2024. Artforum opretholder en betydelig digital tilstedeværelse med millioner af årlige sidevisninger og en robust følge på sociale medieplatforme.

Websted: artforum.com

