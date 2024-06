ArtBot er et webbaseret værktøj, der gør det muligt for brugere at generere AI-skabte billeder og fotos ved hjælp af Stable Diffusion. Værktøjet bruger en distribueret computerklynge kendt som AI Horde til at behandle kreationerne. Med ArtBot kan brugere oprette billeder uden behov for login eller eventuelle tilknyttede omkostninger, da det er gratis at bruge. Ved at navigere gennem de forskellige muligheder, kan brugerne kontrollere billedgenereringsprocessen. De kan definere prompter, vælge billedmodeller og indstille billedets retning og størrelse. Derudover kan brugere bestemme antallet af trin og niveauet af vejledning for AI-algoritmen. Valgfri input såsom frø og CLIP-spring kan også specificeres. ArtBot tilbyder efterbehandlingsmuligheder for at forbedre de genererede billeder. Brugere kan bruge GFPGAN og CodeFormers til at forbedre ansigtstræk, fjerne billedets baggrund eller anvende opskaleringsteknikker ved hjælp af RealESRGAN_x4plus og RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp. Webapplikationen, designet med omhu og passion af @davely, er let tilgængelig og brugervenlig. Brugere kan finde mere information om ArtBot samt ofte stillede spørgsmål og ændringsloggen på de tilsvarende hjemmesider. Derudover giver projektets GitHub-lager yderligere detaljer og ressourcer. Samlet set giver ArtBot en praktisk platform for dem, der er interesseret i at skabe AI-genererede billeder ved hjælp af Stable Diffusion, der tilbyder forskellige tilpasningsmuligheder og udnytter kraften i distribueret databehandling gennem AI Horde.

