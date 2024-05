Arcserve leverer exceptionelle løsninger til at beskytte de uvurderlige digitale aktiver i organisationer, der har behov for fuld skala, omfattende data- og ransomware-beskyttelse. Arcserve blev etableret i 1983 og er verdens mest erfarne udbyder af forretningskontinuitetsløsninger, der sikrer multigenerationelle it-infrastrukturer med applikationer og systemer hvor som helst, i lokaler og i skyen. Organisationer i over 150 lande rundt om i verden stoler på Arcserves meget effektive, integrerede teknologier og ekspertise for at eliminere risikoen for datatab og forlænget nedetid, samtidig med at omkostningerne og kompleksiteten ved sikkerhedskopiering og gendannelse af data reduceres med op til 50 procent. Arcserve har hovedkvarter i Minneapolis, Minnesota med lokationer rundt om i verden.

Websted: arcserve.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Arcserve. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.