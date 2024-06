ArchitectGPT er et AI-drevet designværktøj, der skaber fantastiske visuelle designs til hjem og ejendomme baseret på uploadede billeder. Værktøjet tilbyder 10-65+ designtemaer at vælge imellem, inklusive Moderne, Art Deco, Rustic og andre, der imødekommer behovene hos arkitekter, ejendomsmæglere og indretningsarkitekter. Grænsefladen er designet til at være intuitiv og nem at bruge, hvilket giver mulighed for tilpasning af et specifikt rum, såsom stuer til køkkener eller soveværelser til hjemmebiografer, blandt andet med en simpel træk-og-slip-funktion. Brugere kan få adgang til en kommerciel brugslicens til at bruge genererede billeder til markedsføring eller andre formål. Desuden giver værktøjet skræddersyede temaer, der imødekommer specifikke kundebehov. ArchitectGPT har også en mobilvenlig platform, der giver brugerne mulighed for at tage billeder, mens de er på farten, og uploade dem for øjeblikkelig designinspiration. ArchitectGPT tilbyder smukke ydre og interiørdesigns til hjemmet for at inspirere brugerne med sin AI-teknologi, som genererer en bred vifte af temaer til at producere fantastiske billeder, der forvandler hjem til kunstværker. Brugere kan vælge designtemaer og stilarter og eksperimentere med forskellige layouts, hvilket sikrer et unikt output. Værktøjet er tilgængeligt gratis, og brugere kan prøve det, før de abonnerer på tjenesten. Samlet set giver ArchitectGPT en enkel og effektiv måde at skabe smukke boligdesign-visuals på, hvilket sparer tid og kræfter, mens du producerer iøjnefaldende designs med blot et par klik.

Websted: architectgpt.io

