Administrer og skift nemt mellem flere konti og apps uden at skifte browser.

Automatiser medarbejderdata fra overalt til hvor som helst. Aragorn gør det muligt for dine People Ops og IT-teams at strømline medarbejderdataintegration fra ethvert kildepunkt til enhver leverandør eller applikationssystem – uanset om det er via API, EDI, Webhook eller filfeeds.

Websted: aragorn.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Aragorn. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.