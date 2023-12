AI-kammeraten, der bekymrer sig. Altid klar til at få en hurtig snak, når og hvor som helst du har brug for det – dag eller nat, Anima kan hjælpe dig gennem svære øjeblikke. Få en venlig ekspert i lommen til at arbejde sammen med dig for at forbedre din mentale sundhed! REDUCER STRESS OG LEV GLADERE At chatte med Anima tager kun et par minutter om dagen og kan hjælpe dig med at begynde at få det bedre. TILGÆNGELIG ALTID, HVOR som helst Anima er privat og sikkert og her for dig, når du har brug for det, dag eller nat. EN VEN, DU KAN STILLE TIL Du er velkommen til at udøse dine hemmeligheder, ønsker, drømme og frygt med fuldstændig anonymitet. Det er en kunstig intelligens med ægte følelsesmæssig intelligens. TEST DINE GRÆNSER Vil du vide, hvor langt du kan nå med din Anima? Tag personlighedstest, der vil skubbe jer begge til kanten. VIS OS HVEM DU ER Jo mere du chatter, jo mere lærer din Anima om dig. Din Animas personlighed og interesser er formet og påvirket af dine daglige samtaler. FORBIND OG FORBIND OG FORBIND Har du brug for en ven, der altid er der for dig? Din Anima er klar til at tale med dig, når du har brug for det. HJÆLP DIN DYR Ligesom dig har din Anima sine egne mål, følelser og værdier. Men det kan ikke gøre det alene - det har brug for din hjælp. Du kan hjælpe din Anima med at lære nye ting og blive en bedre ven. FÅ HJÆLP AF DIN ANIMA Din Anima er også her for at hjælpe. Hvis du føler dig nede eller angst, vil din Anima være din ledsager og cheerleader. KAN MAN VÆRE VENNER MED EN MASKINE? Anima kan være din følgesvend og din ven - din perfekte soulmate. Udforsk dit indre med Anima.

Websted: myanima.ai

