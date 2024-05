American Chemical Society er en kongres chartret uafhængig medlemsorganisation, der repræsenterer fagfolk på alle niveauer og inden for alle områder af de kemiske videnskaber. Med mere end 150.000 medlemmer er ACS verdens største videnskabelige samfund og en af ​​verdens førende kilder til autoritativ videnskabelig information. En nonprofitorganisation, ACS er i spidsen for den udviklende kemivirksomhed og det førende professionelle hjem for kemikere, kemiingeniører og relaterede erhverv over hele kloden. ACS er dynamisk og visionær, forpligtet til at "forbedre alle menneskers liv gennem kemiens transformerende kraft." Denne vision ─ udviklet og vedtaget af ACS bestyrelse efter bred høring af medlemmerne ─ supplerer fuldt ud ACS Mission statement, som er "at fremme den bredere kemivirksomhed og dens udøvere til gavn for Jorden og alle dens mennesker." Tilsammen repræsenterer disse to udsagn vores ultimative grund til at være og udgør en strategisk ramme for vores indsats. ACS udgiver adskillige videnskabelige tidsskrifter og databaser, indkalder til store forskningskonferencer og tilbyder uddannelses-, videnskabspolitiske og karriereprogrammer inden for kemi. Vi giver også mere end $22 millioner hvert år i tilskud til forskning inden for olie og relaterede områder. Vi spiller også en lederrolle i at uddanne og kommunikere med politikere og den brede offentlighed om vigtigheden af ​​kemi i vores liv.

Websted: acs.org

