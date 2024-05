Alternative Payments er en fuld-service B2B betalingsplatform, der forenkler og automatiserer betalinger for dig og dine kunder. Tilbyd dine kunder en hvid-mærket og sikker platform til at betale fakturaer med adskillige betalingsmetoder (ACH, kreditkort og betaling i rater). Integrer med førende regnskabs- og PSA-softwareløsninger for at synkronisere fakturaer og gøre automatisk afstemning til en leg. Aktiver automatiseringer som automatisk betaling og automatiske e-mail-påmindelser for at spare dig tid og indsamle fakturaer hurtigere, og låse op for dataindsigt for at give dig fuldstændig synlighed på betalinger og bedre forudsige pengestrømme. Alt sammen på én platform.

Websted: alternativepayments.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Alternative Payments. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.