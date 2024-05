Alloy.ai er et kontroltårn for efterspørgsels- og lagerbeholdning, der er bygget specielt til at hjælpe forbrugsvaremærker med at sælge flere produkter, spare tid og løse komplekse forsyningskædeudfordringer. Alloy.ai er bygget på en dataplatform drevet af 850+ forudbyggede stik, der integrerer daglige SKU-butiksniveau POS og lagerdata med forsyningskædedata – hvilket giver mærker fuldstændig og øjeblikkelig indsigt i efterspørgsel og lager på tværs af deres netværk. Vores cloud-platform er et centralt knudepunkt til at fornemme problemer og muligheder, reagere med det samme og forudsige, hvilke salgs- og forsyningskædeproblemer, der kan blive til store problemer. Alloy.ai er betroet af virksomheder lige fra Fortune 500 til digital-natives, herunder Ferrero, Bic, Valvoline, Bosch og Melissa & Doug. Kunder opnår rutinemæssigt en reduktion på 35 %+ i udsolgte lagerbeholdninger, en effekt på 5 %+ på bundlinjen og millioner af dollars i trinvise ordrer hos deres detailpartnere.

Kategorier : Business Detailanalysesoftware

Websted: alloy.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Alloy.ai. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.